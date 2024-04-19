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Nacvark
Шольц: Мы поставим Украине один ЗРК Patriot и надеемся, что союзники передадут ещё шесть
Пока непонятно, кто сможет поставить оставшиеся шесть батарей.

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Ещё недавно министр иностранных дел Германии Анналена Бербок говорила о невозможности поставить Украине ещё даже один зенитно-ракетный комплекс Patriot со складов Бундесвера, поскольку немецкие запасы данных систем и боеприпасов к ним исчерпаны. Однако уже в субботу немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил о готовности поставить одну батарею американского производства.

По словам Шольца, в Киеве просили о семи батареях Patriot. Берлин готов поставить одну систему, надеясь, что оставшиеся шесть батарей будут переданы другими странами-участниками НАТО - добавил он.

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Пока непонятно, какие другие европейские страны смогут поставить свои системы Украине. При этом поставки исключает Польша, ведь страна ещё даже не получила закупленные батареи, а надеяться на Соединённые Штаты Америки в условиях отсутствия финансирования не имеет смысла. По большей степени страны, имеющие на своём вооружении американские системы, говорят о необходимости поиска свободных систем, но не спешат предлагать Украине собственные.

В идеале, Киев говорил о необходимости поставить 25 зенитно-ракетных комплексов Patriot, чтобы покрыть противовоздушной обороной все крупные города и направления на передовой линии боевого соприкосновения, но в конце концов министр иностранных дел Украины озвучил просьбу в семь батарей. Вполне понятно, что украинские власти не просили больше, так как за такую наглость их просьбу могут даже не воспринять всерьёз.

#украина #германия #patriot #шольц
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