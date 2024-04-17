Пятилетняя сумма меньше, чем средний ежемесячный пакет военной помощи от США в 2022 - 2023 годах.

Министерство финансов Канады опубликовало бюджетный план, в котором на оказание военной помощи Украине летальным и нелетальным оружием в течение следующих пяти лет предусмотрено выделение 1,6 миллиардов канадских долларов, то есть 1,16 миллиарда американских долларов.

Ответственным за предоставления оружия будет Министерство национальной обороны Канады. Начнутся поставки в 2024 - 2025 году. Нюанс в том, что озвученная сумма, предусмотренная на пять лет, меньше, чем средний ежемесячный пакет военной помощи от Соединённых Штатов Америки в 2022 - 2023 годах.

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Примечательно, что ВВП Канады составляет 2,1 триллиона долларов, когда вторая страна по переданному Украине оружию - Германия - имеет ВВП на уровне 4 триллионов долларов.

Помимо этого канадские власти намерены в 2024 год предоставить Киеву кредитный займ на 2,4 миллиарда долларов через Международный валютный фонд. Из озвученной суммы 2 миллиарда долларов уже были переданы 20 марта 2024 года.

С 24 февраля 2022 года Украина получила от Канады оружия на 2,91 миллиарда долларов.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский признал, что Украина лишена шансов на победу, если Соединённые Штаты Америки не продолжат оказывать военную помощь. Это самое пессимистичное заявление украинского президента с начала боевых действий.