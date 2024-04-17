В Белом доме выступают против разделения помощи иностранным государствам на разные законопроекты.

После того, как Майк Джонсон был избран спикером Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки, он пообещал первым же делом оказать помощь Израилю, при этом по украинскому вопросу его позиция не была такая положительная. В итоге выделить деньги Тель-Авиву без финансирования Киева не получилось - законопроект отклонили, а Белый дом дал понять, что не пропустит такую инициативу.

Сейчас стало известно, что на текущей неделе нижняя палата всё-таки проведёт голосование по оказанию военной помощи Украине, Израилю, Тайваню и вопросов национальной безопасности (блокировка TikTok, закон о ленд-лизе, положение об изъятии российских активов и другое).

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Однако голосование по каждому пункту пройдёт отдельно - в виде четырёх законопроектов, что подтвердил Джонсон на своей странице социальной сети X (бывший Twitter), упомянув сразу всё вышеназванное - помощь Киеву, Тель-Авиву и странам Тихоокеанского региона.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис отказался прогнозировать, поддержат ли демократы выдвинутые Джонсоном законопроекты, поскольку для начала необходимо ознакомиться с их сутью.

В то же время в Белом доме по-прежнему против разделения военной помощи иностранным государствам на отдельные законопроекты.