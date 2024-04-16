Такой шаг приведёт к эскалации конфликта в Европе.

Роль Запада в отражении иранского «удара возмездия» по территориям Израиля, о последствиях которых рассказывается в данной статье, является несомненной. Западные силы помогли израильским военным в сбитии беспилотных летательных аппаратов и ракет выпущенных Ираном. Известно, что британские истребители сбивали обнаруженные в воздушном пространстве Израиля иранские беспилотники.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что оказание аналогичной помощи Украине с прямым вмешательством Запада в борьбу с дронами - невозможно. По его словам, такой исход приведёт к эскалации военного конфликта в Европе.

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Британский министр вспомнил о том, что Великобритания сделала для Украины больше, чем любая другая страна. Он напомнил о подготовленных более 60 тысяч украинских военных на британских территориях, взятой на себя инициативе по поставкам первого противотанкового оружия, дальнобойной артиллерии и танков. Однако использование британских сил для помощи Украине с воздушными целями - исключено, поскольку есть риск вовлечения Великобритании в конфликт с Россией, который выльется в широкомасштабную войну в Европе.

На текущий момент Киев настаивает на поставках новых батарей американских зенитно-ракетных комплексов Patriot для украинской армии.