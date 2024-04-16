Американский президент указывает на необходимость не допустить разрастание конфликта.

Ещё с зимы в Белом доме стали недовольны принимаемыми Израилем действиями в секторе Газа, в ходе которых безопасность мирных граждан отошла на второй план. Американские власти неоднократно призывали Тель-Авив пересмотреть свою стратегию ведения боевых действий с акцентом на снижение интенсивности боёв в анклаве.

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден перед встречей в Белом доме с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани заявил, что Вашингтон привержен сделке между Израилем и ХАМАС, по итогам которой в секторе Газа будет объявлено прекращение огня, а все захваченные палестинским движением израильские пленные будут освобождены.

реклама

Что касается оказанной штатами помощи Израилю в отражении иранского «удара возмездия», о последствиях которого рассказывается в этой статье, американский президент объяснил это задачей Вашингтона по обеспечению безопасности Израиля и его граждан.

Пресс-секретарь Государственного департамента Мэттью Миллер уже говорил о нарастающей обеспокоенности Соединённых Штатов Америки в отношении жизней палестинских мирных граждан граждан и их имущества.