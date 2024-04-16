Отсутствие законных оснований для этого пагубно скажется на переговорах по Украине.

Издание Politico, основываясь на мнения экспертов, пишет, что несмотря на слова британских властей про готовность конфисковать замороженные российские активы, Великобритания вряд ли сможет пойти на такую меру, поскольку она будет противоречить европейскому законодательству и может нанести репутационным ущерб финансовым институтам страны.

По мнению специалиста по санкционным вопросам юридической консалтинговой фирмы Peters & Peters Анны Брэдшоу, когда страны конфискуют частные активы, им необходимо переписывать законы, чем нарушается право на справедливое судебное разбирательство и, соответственно, подрывается доверие к финансовым институтам страны, создаётся негативный образ для инвестиционной привлекательности.

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Британский юрист и эксперт по санкциям Фрэнсис Бонд и вовсе считает, что подобная проблема возникнет у любой страны, подписавшей Европейскую конвенцию по правам человека.

Говорить о полном изъятии активов вовсе не приходится, а даже всего лишь конфискация прибыли выльется в судебные процессы, растянутые на годы.

Авторы Politico считают важность данного вопроса как рычага давления на Россию при гипотетических переговорах. Если всё же Запад прибегнет к конфискации прибыли от активов, это может подорвать позиции Украины на переговорах, а если отказаться от такой задумки, то ситуация складывается обратная: западные страны смогут использовать сложившуюся с замороженными активами ситуацию как рычаг давления.