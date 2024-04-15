Российские официальны лица информацию не подтверждали.

Недавно Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский посетил ряд позиций украинских военных на Донецком направлении, где провёл совещания с командирами бригад. Он признал ожесточённую обстановку под Часовым Яром, где российские войска продвинулись вперёд и пытаются прорвать оборону украинской армии, несмотря на усилия по фортификации города.

По словам украинского генерала, для реагирования на действия российской армии и укрепления обороны Вооружённых сил Украины были приняты меры по усилению военных подразделений боеприпасами, беспилотниками и средствами радиоэлектронной борьбы. Однако ситуация по-прежнему тяжёлая.

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Сырский также сообщил, что военное командование России поставило военным задачу взять Часов Яр до 9 мая. Российские официальные лица информацию не подтверждали. Населённый пункт представляет стратегическую важность, поскольку находится на выгодных высотах, откуда открывается вид на другие направления, в частности Бахмутское.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в своём Telegram-канале видеообращении признал, что ситуация на поле боя всегда сложная, но в последние дни - особенно на Донецком направлении (где и находится Часов Яр) - становится тяжелее.