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Nacvark
The Washington Post: Дроны кардинально изменили ход боевых действий, как танки в Первую мировую
Причём сейчас в комбинации с нехваткой боеприпасов они играют не в пользу ВСУ.

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Издание The Washington Post пишет о том, как беспилотные летательные аппараты поменяли привычные правила ведения боевых действий по аналогии с танками, вышедшими на поле боя в Первую мировую войну. Отмечается, что изначально беспилотники играли в пользу Вооружённым силам Украины, но российская армия быстро поняла, что к чему, начав их применять с той же эффективностью.

Таким образом беспилотные дроны в сочетании с широкими минными полями, нехваткой боеприпасов и личного состава у украинской армии сделали практически невозможным возвращение Украиной своих территорий - утверждают авторы издания. В пример приводится ситуация, когда в радиусе 10 километров на поле боя находится порядка ста дронов, причём даже непонятно, какой стороне они принадлежат.

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Начальник штаба компании BRINC Drones Эндрю Коте отмечает опасность проведения сухопутных операций как утром, так и ночью. Сейчас любые находящиеся на открытом воздухе солдаты оказываются в опасности и должны понимать, что на них уже охотятся дроны. Некоторые из беспилотников дажее оборудованы тепловизионными камерами, что в разы упрощает работу в ночную пору суток.

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Александр Сырский уже ранее говорил о планах компенсировать нехватку артиллерийских снарядов беспилотниками, но 31-летний командир беспилотного подразделения в составе 45-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии считает, что если всё-таки военные не получат достаточное количество боеприпасов, то есть риск проиграть.

#россия #украина
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