Дешёвые дроны проходят модернизацию с учётом полученного опыта применения в боевых действиях.

Казалось бы примитивный, иранский дрон-камикадзе Shahed стал серьёзной угрозой для мира, с которой Запад не может справиться, о чём пишет издание Bloomberg. Журналисты акцентируют внимание на том, что западным силам понадобится 5 - 10 лет, чтобы научиться эффективно противостоять беспилотникам данного типа.

В статье издания говорится о том, что иранские дроны продолжают проходить модернизацию, в том числе благодаря полученному опыту применения разработок в боевых действиях на украинских территориях. Работа в основном проходит над тем, чтобы увеличить манёвренность дронов и повысить шансы уклонения от современных систем противовоздушной обороны.

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Иранские технологии применяются как при конструировании российских «Гераней» для их применения на украинских территориях, так и йеменскими хуситами, которые применяют их в борьбе с Израилем.

Спикер Министерства обороны Соединённых Штатов Америки считает «возрастающей угрозой международному миру и безопасности» распространением Ираном своих беспилотников.

На текущий момент нет эффективного способа противодействия иранским дронам, который был бы пропорционален их стоимости и не требовал современных дорогостоящих противоракет.