Израильские власти утверждают, что чиновников на борту нет, а самолёт вылетел из страны, чтобы не стать целью иранских атак.

Вчера ночью иранская армия вместе с проиранскими военизированными группировками Ливана и Йемена начали «удар возмездия» в ответ на обстрел консульства Ирана в Дамаске (Сирия), где погибло семь высокопоставленных офицеров иранского элитного спецназа. В результате обстрела было выпущено около двухсот дронов-камикадзе и на момент написания новости фиксируются запланированные пуски ракет.

Ближе к 23:00 появилась информация, что так называемый борт «Крыло Сиона», он же «самолёт судного дня» или «борт номер один», был впервые поднят в воздух и покинул Израиль. Предполагалось, что на борту находится премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Однако израильские власти опровергли информацию, отметив, что на борту чиновников нет, а самолёт лишь хотели спасти от обстрелов.

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Позже появились кадры того, как военно-политический кабинет Израиля собрался в комплексе Министерства обороны Израиля, предположительно в бункере, где проходит заседание по ситуации с иранским обстрелом.

Помимо этого Тель-Авив покинул Командующий Центральным командованием Армии Соединённых Штатов Америки Майк Курилла, прибывший в четверг для координации израильских властей по запланированному Ирану «ударом возмездия»

Примечательно, что иранские власти порекомендовали Соединённым Штатам Америки держаться подальше от ситуации с обстрелом Израиля.