Американские власти призывают иранцев воздержаться от массированного обстрела израильских территорий.

В начале апреля Израиль ликвидировал семь высокопоставленных чиновников Корпуса стражей исламской революции, являющегося элитным военным подразделением Ирана. В ответ на это иранские власти пообещали провести «удар возмездия», не уточнив, какие именно объекты станут целью вооружённых сил страны. По данным ряда американских средств массовой информации, в Белом доме считают пропорциональным ответом удар по дипломатическому объекту Израиля.

Издание CNN пишет, что американский президент Джо Байден в разговоре с журналистами в Белом доме доме призвал Иран воздержаться от нападения на Израиль. Он также подчеркнул, что американцы будут на стороне Тель-Авива при таком исходе.

реклама

Источник издания в Министерстве обороны Соединённых Штатов Америки утверждает, что американская армия перебрасывает дополнительные силы на Ближний Восток, чтобы сдержать действия Ирана. В регион отправляются новые корабли и авиация. Авианосец USS Dwight D. Eisenhower и эсминцы USS Carney и USS Arleigh Burke будут находиться недалеко от израильского побережья. Американские власти не рассчитывают, что Иран объявит войну Израилю, но всё же перестраховываются.

Ранее CBS News писали о том, каким Соединённые Штаты Америки видят «удар возмездия» Ирана: комбинированная атака с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет.