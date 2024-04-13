Иранские власти планируют ответить Тель-Авиву за ликвидированных иранских генералов.

В начале апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковало консульство Ирана в Дамаске (Сирия), в результате чего погибло семеро офицеров иранского военного подразделения - Корпуса стражей исламской революции (КСИР), двое из которых были высокопоставленными генералами. После этого в Иране заявили, что не оставят ситуация без ответа, а Соединённые Штаты Америки уверены в приближающемся «ударе возмездия».

Издание CBS News поговорило с двумя американскими чиновниками на условиях анонимности, которые рассказали журналистам, каким они видят иранский ответ на удар по консульству.

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Иран может провести комбинированный удар с применением около сотни беспилотников, за которыми последуют десятки ракет, по аналогии с тактикой, применяемой российской армией. По мнению американских чиновников, отбиться от удара подобного масштаба израильской армии будет тяжело.

Ранее издание The Wall Street Jorunal писало, что Израиль готовится к прямому нападению иранской армии на юг и север страны в течение следующих 24 - 48 часов. При этом министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян обещал, что «удар возмездия» будет ограниченным, чтобы не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке.