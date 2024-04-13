Однако соответствующих планов пока нет.

В середине марта была новость о том, что Киев стал заинтересован в получении от Великобритании лазерных систем противовоздушной оборон DragonFire, которые позволяют при относительной дешевизне (около 13 тысяч долларов за выстрел) эффективно поражать определённые цели, например те же дроны, не тратя на это дорогостоящие ракеты. Несмотря на это, британские власти не сообщали о планах передавать свою разработку украинской армии, а говорить о её введении в эксплуатацию ещё рано.

Министр обороны Великобритании прокомментировал ситуацию с передачей DragonFire Украине, заявив, что сейчас в Европе идёт конфликт, в рамках которого может пригодиться любое современное оружие. По словам британского министра, оружие не должно быть готово на 100%, чтобы украинская армия могла его использовать.

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Шэппс утверждает, что несмотря на планы ввести в эксплуатацию лазерную систему только в 2027 году на вооружение британского флота, Лондон готов рассмотреть возможность предоставления некоторых прототипов Киеву раньше этого времени. Однако ни о каких планах он не упоминал.

Остаётся непонятным то, каким образом украинская армия может использовать лазерную систему, учитывая отсутствие носителя в виде флота. Хотя если британское правительство окажется заинтересовано в тестировании современного оружия в условиях боевых действий, пока оно ещё на стадии разработки и может быть доработано с учётом всплывших нюансов, найти способы сделать из системы стационарное орудие вполне можно.