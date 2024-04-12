Заместитель Госсекретаря США Курт Кэмпбелл утверждает, что военным успехам России способствовал объединённый комплекс действий Китая и КНДР.

Заместитель Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Курт Кэмпбелл заявил, что в Вашингтоне считают Китай ответственным за продвижение российской армии на украинских территориях. До этого чиновник говорил, что китайские власти выбрали сторону России в этом конфликте.

По словам Кэмпбелла, военные успехи российских военных на поле боя рассматриваются Соединёнными Штаты Америки не как уникальные действия России, а объединённый комплекс действий, поддерживаемых Китаем и КНДР.

реклама

Курт Кэмпбелл подчеркнул, что российские успехи на территории Украины могут изменить баланс сил в Европе и Китай получил сигнал, говорящий о прямом влиянии этих событий на американо-китайские отношения.

Обвинения в адрес Китая за поддержку России неоднократно звучали на протяжение 2022 и 2023 годов. Несмотря на это, в Киеве говорили об отсутствии фактов, указывающих на действительность этой информации. Позже американский президент Джо Байден также признал отсутствие китайской поддержки России.

Ранее министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен предупредила Пекин и китайские компании о последствиях, если они окажут финансовую помощь Москве или будут проводить транзакции, связанные с оружием и компонентов для его производства.