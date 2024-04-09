Если они будут оказывать материальную помощь России или проводить крупные транзакции, связанные с российским оборонно-промышленным комплексом, то есть риск введения против них санкций.

Издание Bloomberg пишет о необычно прямом предупреждении для китайских компаний от министра финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен по итогам её четырёхдневного визита в Пекин.

В частности чиновница предостерегает банки Китая о том, что если они будут оказывать какую-либо материальную поддержку России или содействовать крупным транзакциям, позволяющим поставлять товары военного и двойного назначения (под эту категорию попадает множество техники и компонентов) для работы российского оборонно-промышленного комплекса, то против них могут ввести американские санкции.

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Bloomberg подчёркивает, что главным оружием штатов на международной арене является их возможность перекрыть доступ к американскому доллару, имеющему существенную долю в мировой экономике

Джанет Йеллен в своём заявлении добавила, что она, как и американский президент Джо Байден, делают всё, чтобы прервать какую-либо помощь России и пресечь поставки оборонной продукции, используемой российской армией или их оборонной промышленностью.

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Мао Нин на брифинге прокомментировал слова Йеллен, заявив, что их страна всегда контролировала экспорт двойного назначения в соответствии с законом, а третьи страны не должны очернять партнёрские отношения между китайским и российским государствами.