Они буду применяться против воздушных угроз, исходящих от ячеек Рабочей партии Курдистана.

Издание Türkiye пишет о планах Турции разместить на границе с Ираком зенитно-ракетные комплексы С-400, купленные у России и из-за которых страну исключили из программы разработки американских истребителей F-35, фактически лишив возможности перевооружиться новой авиацией стандартов НАТО.

По данным издания, размещение российских зенитно-ракетных комплексов в приграничных районах Ирака может ускориться уже на следующей неделе, после завершения праздника Ураза-байрам у мусульман.

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Основная причина, по которой турецкое командование приняло такое решение, это дислоцируемые на иракских территориях ячейки Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции главной угрозой национальной безопасности, поскольку они претендуют на юго-восточную часть страны. В материале издания также сообщают о готовящейся трансграничной операции по ликвидации курдистанских подразделений, объявить о которой может турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган после визита в Ирак, запланированного на 22 апреля.