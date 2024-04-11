В связи с этим штаты рассматривают возможность введения вторичных санкций против «иностранных поставщиков цифровых активов».

Заместитель министра финансов Соединённых Штатов Америки Уолли Адейемо заявил, что Россия обходит санкционный режим с помощью криптовалюты, поэтому необходимо разработать механизм вторичных санкций по отношению к «иностранным поставщикам цифровых активов»

Портал Bitcoin Insider пишет о том, что американское и британское правительство ведут совместное расследование транзакций в стейблкоинах, которые могли использоваться для обхода антироссийских санкций. Речь идёт о сумме в 20 миллиардов долларов, которые использовались для проведения международных транзакций.

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Нюанс в том, что главным инструментом санкций Соединённых Штатов Америки является ограничение доступа к американскому доллару. Однако криптовалютные биржи и компании, проводящие транзакции в криптовалюте, не имеют счетов и, соответственно, в осуществлении своей деятельности не опираются на доллар, поэтому эффективность таких санкций крайне сомнительна. Вполне вероятно, что чиновник из Министерства финансов Соединённых Штатов Америки как раз таки имел в виду выработку нового механизма, позволяющего ввести ограничения даже несмотря на такую условность.