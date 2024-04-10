До этого балканская страна полагалась на советскую авиацию.

Вчера президент Сербии Александр Вучич во время встречи с журналистами в Париже заявил, что в течение следующих двух месяцев может быть подписан контракт с Францией на закупку двенадцати многоцелевых истребителей Rafale французского производства. Они заменят советские самолёты МиГ, которыми пользуется самая большая армия Балкан до сих пор.

Rafale - французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения, разработанный французской компанией «Dassault Aviation» и введённый в эксплуатацию Военно-воздушных сил Франции в 2001 году.

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Сербский президент заявил, что соответствующие договорённости были достигнуты в рамках его двухдневного визита и встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Такая покупка может обойтись сербским властям в 3 миллиарда евро.

Помимо этого Вучич объявил о стремлениях расширить сотрудничество с французской компанией Airbus. Сербия уже закупила вертолёты H125M и транспортные самолёты C-295 их производства.

Александр Вучич сообщил о намерениях искать поставщиков оружия среди стран Запада после введения санкций против России. Сейчас сербская армия обладает рядом западных вооружений и принимает участие в учениях НАТО.