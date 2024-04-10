Речь в основном о советских винтовках и патронах к ним.

Центральное командование Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки (CENTCOM) объявило о поставленном в апреле Украине оружии и боеприпасах, изъятых с судов элитного иранского подразделения - Корпуса стражей исламской революции (КСИР)

Отмечается, что иранские суда перевозили оружие в Йемен для местного движения «Ансар Аллах», получившего в результате гражданской войны контроль над большей частью йеменских территорий.

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По данным CENTCOM, украинская армия получила от американского правительства более пяти тысяч автоматов АК-47, пулемёты, снайперские винтовки, гранатомёты РПГ-7 и более чем 500 тысяч калибра 7,62 мм (скорее всего речь о 7.62x39 мм, предназначенных для автомата Калашникова 1947 года разработки)

Стоит отметить, что всё вышеописанное получено в результате проводимых западными армиями конфискаций в период с мая 2021 года по февраль 2023 года.

Американские власти присвоили себе данное оружие в результате поданного министерством юстиции Соединённых Штатов Америки иска о конфискации оружия КСИР.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина проиграет России в боевых действиях, если Соединённые Штаты Америки не окажут военную помощь.