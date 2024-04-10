Страна ищет свободные системы в мире для их передачи Украине.

Ряд украинских официальных лиц, в частности министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и украинский президент Владимир Зеленский, неоднократно обращались к Западу найти для украинской армии свободные зенитно-ракетные комплексы, поскольку у европейцев данные системы исчисляются сотнями. После встречи в формате Совета «НАТО - Украина» Германия пообещала проработать этот вопрос.

Однако сейчас министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призналась, что запасы Бундесвера по системам противовоздушной обороны исчерпаны и свободных систем для передачи Киеву нет. Она подчеркнула, что по результатам встречи министров иностранных дел стран-участников НАТО немецкие власти проверят все страны-эксплуатанты Patriot в мире на наличие свободных систем, которые можно передать Украине.

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Немецкий министр допустила создание специального фонда, из которого будут закуплены зенитно-ракетные комплексы. Она выразила надежду, что сможет вновь поднять этот вопрос на встрече министров иностранных дел стран «Большой семёрки» (G7)

Стоит напомнить, что стоимость одной пусковой установки Patriot составляет порядка 10 миллионов долларов. Один пуск также может обойтись ценой от 3 до 8 миллионов долларов в зависимости от типа применяемой противоракеты.

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