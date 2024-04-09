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Nacvark
Financial Times рассказали о новой тактике России для нанесения ударов по энергетике Украины
В этом году российское командование выбрало менее защищённые цели, но это позволило вывести из строя энергетические объекты, ремонт которых полностью завершить не выйдет даже к следующей зиме.

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Мартовские обстрелы энергетической инфраструктуры Украины

Прошедшей зимой Россия наносила удары преимущественно по военным объектам, не затрагивая энергетическую инфраструктуру Украины. Однако уже весной, особенно с 22 по 29 марта, прошли массированные обстрелы украинской энергетической системы. Украинские власти и её представители не распространялись о конкретных последствиях, называя прямые убытки и масштаб ущерба, но можно сказать, что он был, ведь большая часть украинцев оставались без света в Киевской, Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. Временные отключения происходят и до сих пор с целью проведения ремонтных работ.

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Исполнительный директор украинской энергетической компании ДТЕК Максим Тимченко в интервью Financial Times заявил, что их предприятие, обеспечивающее снабжение домов украинцев электричеством, ставит перед собой цель отремонтировать как можно больше объектов энергетики к октябрю этого года.

Более того, сейчас российское командование атакуют украинскую энергетику по новой тактике, о которой как раз таки рассказывается в этой статье.

Новая тактика обстрелов украинской энергетики

Financial Times рассказали о смене Россией тактики обстрелов энергетической инфраструктуры Украины. Если раньше наносились массированные удары ракетами, часть из которых попросту не долетали до цели, то сейчас атакуют в основном малозащищённые цели, имеющие важность для энергетической системы страны.

Руководитель отдела коммуникаций «Укрэнерго» Мария Цатурян акцентирует внимание на том, что сейчас российские обстрелы являются концентрированными и то количество ракет, которое уходило на обстрелы, сейчас распределяют для ударов по пяти - шести энергетическим объектам в одном регионе. Основной целью таких ударов является нанесения ущерба крупных промышленных городам, а последствия для населения фактически номинальные.Последствия удара по ДнепроГЭСЦатурян подчеркнула, что раньше рассредоточенные удары позволяли России лишить как можно больше украинцев света, но на непродолжительное время, а сейчас небольшое количество целей атакуются с такой интенсивностью, пока их восстановление станет невозможным в краткосрочной перспективе. По её словам, защитить от атак небольшие подстанции можно с помощью защитных сооружений, но «очень трудно, если не невозможно», закрыть небо над крупными электростанциями, сложными в восстановлении.

Спикер военной разведки Украины Андрей Черняк указывает на немаловажную роль дронов в атаках на энергетические объекты, которые в силу своей дешевизны позволяют поразить менее важные части энергетической системы, например трансформаторы.

Что касается ударов по крупным энергетическим объектам, то тут, по словам главы Комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и коммунальных услуг Андрея Геруса, используются высокоточные баллистические ракеты. Одни из таких стоимостью 100 миллионов долларов (со слов чиновника) были использованы для ударов по углевой электростанции. Нюанс в том, что отразить подобные ракеты обстрелы могут лишь зенитно-ракетные комплексы Patriot, которых у украинцев всего две батареи и задействованы они на более важным участках поля боя или, например, в украинской столице.

Последствия ударов по энергетике и сколько займёт её полное восстановление

Известно, что в результате российских обстрелов ДТЕК утратили около 80% своих энергетических мощностей. Обстрелам подверглись семь теплоэлектростанций, пять из которых и вовсе были вынуждены прекратить работу. К этому можно добавить небольшие повреждения, в частности прилёты по подстанциям, трансформаторным будкам и другое.

Основной удар пришёлся на Харьковскую область, энергетика которой, по данным украинской энергетической компании, практически полностью разрушена. Именно в этом регионе украинцы дольше всего находятся и продолжают находиться без света.Последствия прилёта по одной из электростанцийДмитрий Тимченко сообщает о планах ДТЕК устранить по меньшей мере 50% последствий от обстрелов, подключив повреждённые энергетические блоки к системе. Всё это при условии, что дальнейших атак не будет.

Компенсировать возможный дефицит электричества Украина пытается в том числе за счёт значительного импорта электроэнергии со стран Европейского союза и генерации солнечных электростанций в сочетании с тёплой погодой. Украинский депутат Андрей Гурас отмечает, что после мартовских атак импорт европейского электричества вырос до рекордных 18,7 тысяч МВт-час (эквивалент генерации двум электростанциям - добавили Financial Times)

Сейчас Украина подключена в энергетическим системам Румынии, Словакии, Венгрии и Польши.

Генерации возобновляемой энергия, то есть благодаря солнечным электростанциям, также имеет положительную роль в долгосрочной перспективе. Украинский депутат объясняет, что ветряные и солнечные электростанции рассредоточены по стране так, чтобы сделать невозможным (корректнее сказать - невыгодными) их выведение из строя российскими ракетами, когда с традиционными электростанциями ситуация совершенно обратная.

Герус заключил, что украинские власти берут направление на рассредоточенную энергетическую систему, поскольку впереди ещё будут зимы и несомненно имеются риски атак по энергетической инфраструктуре.

#россия #украина
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