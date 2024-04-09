Немецкие власти хитро подошли к суммированию помощи, учитывая компенсируемые расходы, долгосрочные обещания и другие моменты.

Издание Bild пишет о том, что реальная военная помощь, оказанная Киеву, оказалась в разы меньше, чем утверждали немецкие власти. Несмотря на то, что страна претендует на второе место по оказанной помощи Украине (первое место занимают Соединённые Штаты Америки), реальные цифры снижают важность немецкой поддержки и в очередной раз подчёркивают незаменимость штатов, как основного донора для украинской армии.

Депутат Бундестага от ХДС/ХСС (оппозиция) Инго Гэдехенс направил немецкому правительству запрос с требованием объяснить, как именно они оказали помощь Украине на 28 миллиардов евро, о которых было заявлено.

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Bild указывают на то, что 3,4 миллиарда евро из заявленной суммы Германия затребует из средств Европейского союза, ещё 6 миллиардов евро уйдёт другим странам и на перевооружение Бундесвера. К этому стоит добавить, что долгосрочные обещания по поддержке вплоть до 2028 года слишком спешны, ведь остаётся непонятным, как будут развиваться событиям в будущем и получат ли украинские власти эти деньги. Инго Гэдехенс считает заявленную сумму оказанной помощи Германией слишком утрированной и оценивает реальную поддержку от своего государства всего в 10,2 миллиарда евро. Если учитывать долгосрочные обещания немецких властей, то сумма больше - 21,7 миллиардов евро, но это все равно на 23% меньше цифры, заявленной немецким правительством.

OSINT-эксперт издания Юлиан Рёлке считает сложившуюся ситуацию креативным подходом к бухгалтерском учёту и наколдованными миллиардами для Украины.