Эксперты в этой сфере утверждают, что страны обменялись предупреждениями о готовности к войне.

Издание Fox News пишет о том, что между Китаем и Соединёнными Штатами Америки назрел новый конфликт и связан он не с Украиной или Тайванем, а с ситуацией вокруг Филиппин. Американский эксперт по Китаю Гордон Чанг дал свой комментарий по происходящей ситуации.

По словам эксперта, в течение прошлого месяца береговая охрана Китая несколько раз принудительно заставляла филиппинские рыболовные суда покинуть акваторию, граничащую со спорными островами. Для этого даже приходилось прибегнуть к применению водомётов, но ситуация является не новой и повторялась на протяжение прошлых лет.

реклама

Применение водомётов китайской береговой охранойВ связи с этим, 5 и 29 марта Государственный департамент Соединённых Штатов Америки, основываясь на Договоре о взаимной обороне между штатами и Филиппинами, выдал Китаю письменное предупреждение о готовности исполнить обязательства в соответствии со статьёй 4 соответствующего документа, чем американские власти фактически сообщили о готовности к войне с Китаем.

Однако в Пекине не уважают имеющееся соглашение между государствами и, как говорит Гордон Чанг, Китай также посылает сигнал о готовности к военному решению территориального спора с Филиппинами, но происходит всё это неофициально. Он объясняет, что китайские власти пытаются найти слабое звено среди американских союзников в Индо-Тихоокеанского региона - Японии, Тайваня и Филиппин. На текущий момент слабость прослеживается только среди филиппинских властей. При этом в Пекине не верят в готовность американских властей вступить в войну с Китаем.

Американский эксперт указывает на недавно опубликованную китайским проправительственным изданием China Daily статье, где автор говорит о необходимости вспомнить уроки Первой мировой войны и предостеречь Манилу (столица Филиппин) от войны, завершив свои провокации в спорных регионах. В статье говорится о катастрофических последствиях для мира, если от лица Филиппин прозвучит «выстрел из Сараево» (убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее причиной начала Первой мировой войны), а Соединённые Штаты Америки решат вступиться за союзника.

Гордон Чанг не собирается комментировать слухи о том, ввяжется ли в ближайшее время Вашингтон в войну с Китаем из-за конфликтов в Индо-Тихоокеанском регионе, но если всё же это произойдёт, то, скорее всего, поводом станут Филиппины, а не Тайвань, как думают многие.