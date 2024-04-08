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Nacvark
Немецкие истребители в Латвии были подняты в воздух из-за российского самолёта Ил-20
Он двигался над Балтийским морем без транспондера.

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В Военно-воздушных силах Германии отчитались о поднятых в субботу немецких истребителях с авиабазы в Лиелварде (Латвия) над Балтийским морем с целью проведения защитного рейса, направленного на перехват российского самолёта Ил-20. Отмечается, что самолёт двигался без транспондера (радиоответчика, посылающего сигнал в ответ на принятый сигнал)

В управлении Люфтваффе Бундесвера подчёркивают, что это не первый случай, когда немецкая авиация поднимается в воздух для перехвата российского самолёта радиоэлектронной разведки. Так, например, в январе Германия подняла истребители с авиабазы в Лааге (северо-восток страны) для перехвата разведывательного самолёта России, зафиксированного у берегов Балтийского моря.

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В конце марта из состава дежурных сил был поднят российский истребитель МиГ-31, который развернул два экипажа американских стратегических бомбардировщиков Rockwell B-1B Lancer, летевших над Баренцевым морем в сторону государственной границы с Россией. Тогда американские самолёты сменили траекторию полёта и в конце концов окончательно развернулись в обратную сторону.

#россия #германия #ил-20
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