Угроза нарушения воздушного пространства России была устранена.

В Министерстве обороны России сообщают об обнаружении 26 марта 2024 года средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря двух приближающихся к государственной границе России целей, которыми впоследствии оказались американские стратегические бомбардировщики Rockwell B-1B Lancer.

В результате был поднят российский истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил и отправлен к американской авиационной технике для недопущения нарушения воздушного пространства России.

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Как утверждается, при приближении российского самолёта, американские бомбардировщики скорректировали курс своего полёта, удалившись от государственной границы России, а после и вовсе развернувшись. Российский истребитель был обратно посажен на военном аэродроме.

Российское оборонное ведомства подчёркивает, что полёт истребителя был выполнен со строгим соблюдением международных правил эксплуатации воздушного пространства над нейтральными водами.

B-1B Lancer представляет собой достаточно старую модификацию стратегических бомбардировщиков, о проблемах с которыми нередко можно прочитать в заголовках средств массовой информации. Так, например, в начале 2024 года один из самолётов, приписанный к базе Эллсуорт Военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки в Южной Дакоте, разбился при попытке приземлиться. Тогда экипаж сумел успешно катапультироваться.