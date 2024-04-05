Наверное, очень трудно было до этого додуматься.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участников североатлантического альянса назвал два возможны сценария развития событий на украинских территориях.

По словам чиновника, первый вариант заключается в том, что военный блок продолжит оказывать достаточную военную помощь Украине и украинская армия сможет вернуть определённую часть территорий под свой контроль. Второй исход - этого не произойдёт и Киев потеряет контроль над ещё большим количеством территория, а ситуация в зоне боевых действий усугубится.

реклама

Известно, что после требований Киева от лица министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы предоставить украинской армии ещё 5 - 7 зенитно-ракетных комплексов Patriot, Германия взялась за проработку этого вопроса. Сейчас страны-участники североатлантического альянса проверяют свои арсеналы на наличие свободных комплексов американского производства и боеприпасов к ним.

Стоит напомнить, что недавно Столтенберг подчеркнул необходимость боевых действий на украинских территориях для безопасности НАТО, а также назвал помощь Украине инвестицией в собственную безопасность для членов североатлантического альянса..