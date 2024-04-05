Он находится в реанимации, состояние оценивает как тяжёлое.

Вчера ночью губернатор Мурманской области Андрей Чибис вышел из здания ДК «Строитель» после встречи с местными жителями в Апатитах, после чего его ранил ножом в живот неизвестный мужчина. Чиновник смог сам сесть в автомобиль и его доставили в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу.

Главный врач медицинского учреждения Юрий Ширяев оценивает состояние губернатора как тяжёлое, медицинская помощь оказывается в реанимационном отделении.

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«На самом деле ему очень сильно повезло, что не была задета аорта», - добавил он.

Нападавшего задержали сотрудники «Росгвардии», сейчас с ним работает Следственный комитет, который выясняет причины нападения. Источник издания «Коммерсантъ» сообщает, что нападавшим был некий 42-летний сотрудник РЖД Александр Быданов. Он утверждает, что совершить нападение ему приказал «голос в голове»

Допрос Александра Быданова проводят в той же больнице, где лежит Андрей Чибис, поскольку мужчина был ранен выстрелом в ногу из пистолета во время задержания. Ему грозит уголовная ответственность по статье 30 и 105 Уголовного кодекса России (покушение на убийство), но если выяснится, что мотив преступления был связан с деятельность потерпевшего, то тогда дело возбудят по статье 277 - посягательство на жизнь государственного служащего.