Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после прошедшей в Брюсселе встречи глав внешнеполитических ведомств стран-участников НАТО заявил, что североатлантический альянс создаст миссию по Украине.

По словам польского министра, это не означает, что военный блок вступит в боевые действия на стороне Украины, но украинские союзники используют возможности альянса для координации, обучения и планирования, чтобы осуществлять помощь Киеву более координированно. Стоит отметить, что об этой миссии Сикорский говорил ещё до заседания министров иностранных дел НАТО.

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Помимо этого Польша начнёт обучать больше украинских военных на польских территориях. При этом отправку польских инструкторов на украинские территории в Варшаве не обсуждают.

Известно, что после прошедшей в Брюсселе встречи были приняты ряд решений по поддержке Украины, а также озвучены речи, символизирующие готовность продолжать поддержку. Сейчас НАТО работает над тем, чтобы обязать стран-участников военного блока отправлять оружие украинской армии на сумму, пропорциональную их ВВП, и перевести Контактную группу по обороне Украины под оперативное руководство североатлантического альянса.