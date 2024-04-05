Американский чиновник утверждает, что союзники помогают Киеву стать самостоятельным в средне- и долгосрочной перспективе.

Ещё летом 2023 года президент Украины Владимир Зеленский говорил о неопределённости Запада, который не может дать точный ответ, готов ли он быть с украинскими властями до конца или в какой-то момент поддержка завершится, и Киеву придётся рассчитывать на себя. Спустя полгода ситуация сложилась такая, что размер оказываемой помощи снизился и неготовая к этому украинская армия ощутила все последствия.

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Украина движется по той траектории, когда в средне- и долгосрочной перспективе сможет очень крепко стоять на своих ногах в финансовом, военном и демократическом плане. Он подчеркнул, что сейчас украинские союзники, в том числе Вашингтон, ищут способы удвоить усилия по поиску необходимых Украине ресурсов.

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Стоит напомнить, что после того, как Палата представителей выйдет с пасхальных каникул (9 апреля), спикер нижней палаты Майк Джонсон начнёт обсуждение законопроекта Сената об оказании помощи Украине, Израилю, Палестине (гуманитарной) и странам Индо-Тихоокеанского региона. Вполне вероятно, что в этот раз Конгресс достигнет согласия в этом вопросе, но в какой именно форме - пока непонятно. Допускается, что Киев может получить помощь в виде грантов или займов.