Украинские военные рассказали о требуемом оружии на передовой.

Издания Politico, ссылаясь на украинских военных, рассказало о потребностях Вооружённых сил Украины на 2024 год. Украинская армия нуждается не столько в высокотехнологичном оружии, сколько в обыкновенных боеприпасах и артиллерийских установках.

Один из военных заявил, что сейчас на поле боя нужны гаубицы, артиллерийские снаряды, ракеты, а также беспилотные летательные аппараты. Он подсчитал, что в этом году понадобится приблизительно четыре миллиона снарядов для гаубиц и два миллиона дронов.

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Другой высокопоставленный офицер украинской армии подчеркнул, что Запад опаздывает с поставками запрашиваемой техники. В пример он приводит американские истребители F-16, которые нужны были в 2023 году, а в текущих реалиях они уже не представляют особой нужды

«Каждому оружию своё время», - добавил он.

Указывается и то, как российская армия реагирует на поставляемое Западом вооружение. Первоначально британо-французские ракеты Storm Shadow (SCALP EG) могли эффективно наносить удары по российским военным объектам, но сейчас Россия научилась им противостоять.

Немаловажный является нехватка личного состава в украинской армии, что усугубляется недостатком оружия. Пока что источники Politico не уверены в способностях Украины сдержать Россию, если она перейдёт в полномасштабное наступление, поскольку в мире нет технологий, способных компенсировать нехватку оружия и личного состава.