Финский президент посетил Киев, где провёл встречу с Зеленским.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский провёл в Киеве встречу с президентом Финляндии Александром Стуббом, в рамках которой политики подписали договор о гарантиях безопасности, предусматривающий многолетнюю программу военной помощи украинскому государству. Примечательно, что Финляндия стала восьмой страной, которая приняла соответствующий документ.

Подписанный договор практически идентичен тем, которые подписывались с другими странами. Финляндия взяла на себя обязательства оказывать Украине долгосрочную военную и финансовую помощь, углублять межгосударственное сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах. Финские власти также будут помогать Киеву восстанавливать энергетическую инфраструктуру, оценивать ущерб экологии и окажут содействие в лечении украинских военных.

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Помимо этого Финляндия анонсировала новый пакет военной помощи для украинской армии, в рамках которого будет поставлена оборонная техника на общую сумму в 188 миллионов евро. Украинский президент подчеркнул, что только за этот год поддержка от финнов составила 400 миллионов евро, а всего страна отправила оружия на 2 миллиарда евро.

В то же время финский президент упомянул планы Украины по присоединению к НАТО и указал на то, что если бы не российско-украинский конфликт, то членство Финляндии в североатлантическом альянсе было бы невозможно. По его словам, именно новый военный конфликт в Европе с участием России стал причиной присоединения финского государства к НАТО для оказания коллективного сопротивления.