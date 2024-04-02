Производство дронов обходится дёшево, поэтому украинские компании планируют перевыполнить производственный план.

Не так давно президент Украины говорил о планах украинских компаний, сотрудничающих с оборонно-промышленным комплексом, произвести в 2024 году порядка миллиона дронов разных типов: First Person View (FPV), разведывательные, транспортные, морские, камикадзе.

Министр цифровой трансформации страны Михаил Фёдоров заявил, что Украине удалось увеличить производство дальнобойных дронов по сравнению с 2023 годом в десять раз. В основном речь идёт о дронах, способных пролететь от 700 до 1 тысячи километров, но есть модели, которые преодолевают дистанцию в более чем 1 тысячу километров.

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По словам украинского министра, сейчас компании работают в соответствии с производственным планом, но в перспективе они хотят перевыполнить его. Примечательным является то, что около 90% дронов, используемых Вооружёнными силами Украины, производятся на украинских территориях.

Дешевизна беспилотников позволила Украине развить производство дронов на своих территориях, рассредоточив производственные мощности по всей стране. Более того, украинское правительство создало онлайн-курсы для тех, кто хочет начать производить дроны прямо у себя дома, и получать оборонные контракты на их поставку военным. Издание The Wall Street Journal ранее писало, что именно благодаря беспилотникам украинское командование планирует покрыть нехватку западного оружия.