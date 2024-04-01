Об этом заявил председатель комитета по разведке Палаты представителей республиканец Майк Тёрнер.

С октября 2023 года в Конгрессе Соединённых Штатов Америки тянется вопрос оказания военной помощи Украине. Тогда стало понятно, что среди конгрессменов появилось достаточно большое количество противников продолжения помощи, в связи с чем дальнейшая поддержка украинской армии стала вопросом обсуждения, причём не приоритетным, ведь в стране была угроза шатдауна из-за отсутствия бюджетного плана на текущий финансовый год.

Издание CNS News, ссылаясь на слова председателя комитета по разведке Палаты представителей республиканца Майка Тёрнера, сообщает, что спикер нижней палаты Майк Джонсон обещает поставить на голосование вопрос выделения дополнительного финансирования для оказания помощи Украине после того, как конгрессмены выйдут с пасхальных каникул, то есть 9 апреля.

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Конгрессмен акцентирует внимание на том, что все важные законопроекты, связанные с финансированием федерального правительства, были приняты и теперь он надеется на подавляющую поддержку законопроекта о помощи Украине.

Известно, что Майк Джонсон после своего визита в Белый дом, где он провёл встречу с американским президентом Джо Байденом, стал более сговорчив в вопросе продолжения военной помощи Киеву и согласился с необходимостью обсудить этот вопрос, достигнув компромиссного решения. На фоне этого некоторые республиканцы начали обвинять спикера в том, что он заключает слишком много сделок, выгодных демократам - начиная от бюджетных вопросов, заканчивая Украиной.