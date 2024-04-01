Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху чётко дал понять, что израильские войска зайдут в город на юго-западе сектора Газа.

Некоторое время назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильская армия должна зайти в Рафах (город на юго-западе сектора Газа, где палестинцы укрывались от боевых действий), чтобы окончательно ликвидировать оставшиеся ячейки ХАМАС. В Соединённых Штатах Америки и Европе идею не оценили, учитывая риски для гражданского населения, но глава израильского правительства дал чётко понять, что операция будет проведена даже без помощи союзников.

На пресс-конференции Нетаньяху официально объявил, что израильское правительство утвердило оперативный план для Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по наступлению на Рафах. Израильский политик акцентирует внимание на том, что без ликвидации оставшихся батальонов «Изз ад-Дин аль-Кассам» завершить военную операцию в анклаве не получится.

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Биньямин Нетаньяху также отметил, что власти готовят план по эвакуации гражданского населения из Рафаха и опроверг имеющееся давление от Соединённых Штатов Америки в этом вопросе. Стоит отметить, что сейчас в Администрации президента Джо Байдена обеспокоены как раз таки гуманитарной составляющей расширения военной операции, ведь провал в эвакуации и гибель мирных палестинцев может окончательно лишить Израиль международной поддержки и, соответственно, дискредитировать все действия страны и американских властей, поддержавших их.

Израильский премьер утверждает, что полученная ЦАХАЛ информация в ходе штурма больницы «Аш-Шифа поможет военным найти тех, кто захватил пленников во время вторжения ХАМАС в Израиль 7 октября 2023 года.