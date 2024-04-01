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Nacvark
CNN: НАТО не обязаны помогать США в случае вторжения в штат Гавайи или Гуам
Страны-участники альянса могут вступаться только за союзников в Европе и Северной Америки, а Гавайские острова находятся в Тихом океане.

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Недавно эксперты пришли к выводу, что если страны-участники НАТО отправят на украинские территории своих военных и Россия осуществит по ним удар, то это не станет причиной для применения 5 статьи Вашингтонского договора, регламентирующего положения коллективной обороны. Как оказалось, есть и другие случаи, когда североатлантический альянс не обязан заступаться за понёсших ущерб союзников.

Издание CNN, ссылаясь на мнения экспертов, пишет, что никто из НАТО не обязан вступаться за Соединённые Штаты Америки, если кто-то в мире вторгнется в штат Гавайи или нападёт на расположенную там крупнейшую военно-морскую базу Перл-Харбор. Вашингтонский договор предусматривает коллективную оборону только на случай обороны территорий и Европе и Северной Америке, а Гавайские острова находятся в Тихом океане. Дело в том, что на момент подписания договора о создании североатлантического альянса в 1949 году, Гавайи ещё не были штатом и получили соответствующий статус только через 10 лет.

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Аналогичная ситуация с неинкорпорированной организованной территорией Гуам, который также располагается в Тихом океане. Прецедентным случаем является 1982 год, когда во время вторжения Аргентины на Фолклендские острова никто из стран-участников не пошёл отстаивать интересы союзников.

В то же время источник CNN из Государственного департамента указывает на то, что в случае гипотетического вторжения в Гавайи или Гуам может быть задействована 4 статья Вашингтонского договора, которая в рамках консультаций предусматривает инициацию коллективной обороны, если будет достаточно  оснований полагать, что территориальной целостности или национальной безопасности союзника угрожает опасность.

#сша #нато #гавайи
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