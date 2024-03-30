Объясняется, что для вовлечения в боевые действия стран-участников североатлантического альянса необходимо нанести удар по территории соответствующего государства-члена.

Идея французского президента Эмманюэля Макрона по вводу западных войск на украинские территории для оказания помощи Вооружённым силам Украины в обучении личного состава и разминирования вызвала недовольства среди союзников страны по НАТО, ведь его высказывания не были согласованы на уровне североатлантического альянса. Более того, ряд стран отвергли такую возможность из-за возможного вовлечения Запада в российско-украинский конфликт.

Ряд немецких изданий, включая Deutsche Presse-Agentur и Die Zeit, ссылаясь на экспертов Бундестага, утверждают, что удар российской армии по группе войск из стран-участников НАТО, дислоцирующихся на украинских территориях, не станет основанием для коллективного ответа. Проще говоря, в таком случае Запад не будет обязан объявлять России войну.

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Аналитики утверждают, что если военные формирования страны-участника североатлантического альянса реализуют коллективную самооборону в соответствии со статьёй 51 Устава Организации объединённых наций, подвергаясь удару другой стороной конфликта, то это не подходит под применение статьи 5 Вашингтонского договора, регулирующую коллективную оборону.

Эксперты допускают, что присутствие французских военных на стороне украинской армии в рамках вышеуказанной статьи международного документа ООН - вполне допустимо с точки зрения международного права, ведь Украина не является членом НАТО и, соответственно, заступаться за неё никто не обязан. Стоит отметить, что речь идёт об отправке войск в двустороннем порядке, то есть без объявления официальной миссии на уровне североатлантического альянса, а в рамках договора между двумя странами, например Украиной и Францией.