Речь идёт о старой технике, которая ещё может послужить на поле боя.

Недавно министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил, что Украина будет получать устаревшую военную технику со складов французской армии. Он подчеркнул, что поставки в ущерб обороноспособности Франции осуществляется не будут.

В этот раз французский министр объявил о передаче украинской армии сотен бронетранспортёров VAB, а также зенитных ракет Aster 30. Он объясняет, что речь идёт об устаревшей технике, которая всё ещё может послужить на поле боя и будет поставляться на протяжение 2024 года. Стоит отметить, что бронетранспортёры VAB находились на вооружении Франции более 40 лет, но были заменены новыми VBMR Griffon следующего поколения.

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Обещанные зенитные ракеты могут применяться европейскими наземными системами противовоздушной обороны SAMP-T (MAMBA), одна единица комплекса (шесть пусковых установок) была передана Украине в 2023 году вместе с противоракетами Aster 30.

Пока что украинские власти не сообщали о получении обещанных в этом году вооружений от Франции. Ранее Себастьян Лекорню пообещал поставить украинской армии 78 самоходных артиллерийских установок Caesar.