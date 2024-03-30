Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью местному изданию Var-Matin поднял вопрос критики французского правительства за передачу Украине оружия, изъятого из собственных запасов французской армии. Насчёт этого чиновник сказал лишь то, что мнения граждан рознятся: одни говорит о том, как Париж даёт украинцам слишком много оружия, другие - наоборот, о том, как мало оружия поступает украинской армии из Франции.

Французский министр подчеркнул, что в вопросе поставок Украине оружия есть красная линия, которую Париж никогда не переступит - подрыв французской системы обороны. Французские власти не будут передавать то, что поставит под угрозу обороноспособность страны.

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Лекорню также упомянул, что ранее обещанные Украине 78 единиц самоходных артиллерийских установок Caesar, изъятые из запасов французской армии, никак не отразились на системной артиллерии Франции, хотя и нарушили график учений у артиллеристов.

Себастьян Лекорню сообщил, что во Франции осталось ещё много техники, которая всё ещё работает, но вскоре будет выведена из эксплуатации. Такое вооружение будет передаваться Украине после его списания, а не утилизироваться.

Французское правительство планирует потратить на оборонные расходы в период с 2024 по 2030 год минимум 413 миллиардов евро.