Украина начинает активную фортификацию территорий в зоне риска.

Ещё в октябре прошлого года украинский президент Владимир Зеленский объявил о необходимости строительства крупных оборонительных линий, но фактическая реализация этого решения произошла только после того, как Главнокомандующим Вооружённых сил Украины был назначен Александр Сырский, сообщивший о переходе украинской армии из наступления в активную оборону.

Глава Киевской военной администрации Руслан Кравченко объявил о строительстве в Киевской области разветвлённой системы траншей, блиндажей, а также установке 10 тысяч так называемых «зубов дракона» - бетонных пирамид для противодействия проходу бронетехники. Отмечается, что работы проводят без перерывов, а все необходимые материалы для этого есть.

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С аналогичным заявлением выступил Глава Днепровской военной администрации Сергей Лысак, который отчитался об установке более 11 тысяч «зубов дракона» и выкопанных 42 километра противотанковых рвов. Помимо этого рабочие формируют блиндажи на основе щебёночных основ, изолируя их от дождевой и сточной воды.

На текущий момент Украина начала активную фортификацию своих территорий, но произошло это с достаточно большим опозданием. В текущих обстоятельствах остаётся непонятно, сможет ли Киев подготовить свою оборону к следующему российскому наступлению, чтобы избежать потери крупных городов.