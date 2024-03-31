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Nacvark
WSJ: Зять Реджепа Эрдогана - Сельчук Байрактар может стать его преемником на посту президента Турции
Сооснователь Baykar Teknoloji обладает популярностью.

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После своего переизбрания турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган официально объявил, что не будет более избираться на пост главы государства и откажется от участия в президентских выборах 2024 года. Своей задачей он считает передать «эстафету» соратникам и оказывать им поддержку в будущем.

Издание The Wall Street Journal пишет, что одним из возможных преемников Эрдогана может стать его зять - Сельчук Байрактар, женившейся на дочери турецкого президента Сюмеййе. Отмечается, что результаты социальных опросов демонстрируют популярность бизнесмена и общественного деятеля среди народа Турции.

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Сооснователь Baykar Teknoloji, чьи дроны активно применялись украинской армией в 2022 году, не исключает, что Эрдоган может предложить ему баллотироваться на следующих выборах. Об этом он сообщил в интервью, взятого в прошлом году, где подчеркнул, что всё будет зависеть от обстоятельств.

Примечательно, что дроны Bayraktar, используемые Украиной и выпускаемые компанией Сельчука Байрактара, неоднократно использовались в агитационных плакатах действующего турецкого президента. На одной из таких плакатов Эрдоган стоит вместе с Байрактаром в авиаторских костюмах, а на их фоне виднеется Bayraktar TB2.

Помимо этого Сельчук Байрактар разделяет позицию своего тестя во многих вопросах, в частности он не забывает об османском прошлом Турции, осуждает действия Израиля в секторе Газа, а оборонная промышленность страны в целом считается одним из основных направлений развития в президентской кампании Реджепа Эрдогана.

#турция #эрдоган #байрактар
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