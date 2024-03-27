По словам французского министра, доставить технику выйдет быстро.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объявил о скорой поставке Украине самоходных артиллерийских установок Caesar в количестве 78 единиц. Помимо этого страна планирует способствовать наращиванию поставок боеприпасов украинской армии, в том числе осуществляя поиск имеющихся запасов пороха и снарядов за пределами Европейского союза в рамках чешской инициативы, направленной на закупку 800 тысяч снарядов для украинских военных.

По словам французского министра, достигнутое между Францией, Украиной и Данией финансовое соглашение позволит быстро доставить военную технику на украинские территории.

реклама

Помимо этого французские власти ставят себе цель по поставке украинским военным 80 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм в этом году. Для понимания, с 24 февраля 2022 года страна поставила только 30 тысяч артиллерийских снарядов.

Стоит напомнить, что ещё в прошлом году украинские военные в интервью иностранным средствам массовой информации указывали на непрактичность французских самоходных артиллерийских установок. Связано это со сложностями их обслуживания и невосприимчивостью военной техники к грязи, которая в полевых условиях неотъемлемый и неизбежный фактор.