Темпы модернизации в штатах слишком медленные, а решения принимаются в последний момент.

Издание Newsweek пишет, что в Соединённых Штатах Америки обеспокоены медленными темпами модернизации собственного ядерного оружия по сравнению с быстрым развитием Китая и непредсказуемостью России в этой сфере. В связи с этим встаёт вопрос, достаточно ли средств американское правительство выделяет на поддержание своего ядерного потенциала.

Отмечается, что модернизация ядерных вооружений происходит под самый конец их эксплуатации и в слишком большой спешке. Важные решения принимаются также не очень оперативно. Всё это наводит опасения, что ядерный арсенал штатов может отказаться в шатком положении на фоне всё больших угроз безопасности в мире.

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Старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Хизер Уильямс считает, что если американские власти хотят сохранить свой ядерный потенциал и соревноваться с соперниками, то необходимо начать принимать соответствующие решения. Следующие пять лет могут стать действительно решающими в этом вопросе.

Ранее заместитель начальника Национального агентства по ядерной безопасности Соединённых Штатов Америки Фрэнк Роуз сообщал, что власти не приняли решение по увеличению ядерного арсенала. В то же время американский президент Джо Байден запросил у Конгресса 20 миллиардов долларов на 2025 год для модернизации ядерного оружия, работы с ядерным командованием, ядерной триадой, контролем, связью и специальной инфраструктурой.