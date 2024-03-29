Итальянское правительство имело планы по сокращению армии, но военные настаивают на обратном в связи с имеющимися угрозами.

За последние двадцать лет многие страны Европы взяли курс на добровольное снижение военного потенциала за счёт уменьшения количества личного состава в армии, без которого её функционирование невозможно в полной мере. Однако за последние несколько лет европейские страны столкнулись с возникшими рисками для безопасности, в связи с чем это решение пришлось пересмотреть. Европейские страны, итак наращивающие свой военный потенциал, удвоили усилия, а государства, до этого снижавшие его, пытаются привлечь людей на военную службу.

Начальник Генерального штаба Италии адмирал Джузеппе Каво Драгоне и министр обороны страны Гуидо Крозетто настаивают на увеличении личного состава армии, в том числе за счёт формирования корпуса резервистов. Их слова приводит местное издание Il Sole 24 Ore.

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С 2012 года страна взяла курс на снижение численности военных в армии до 150 тысяч человек. Однако в конце концов Драгоне смог утвердить цифру в 160 тысячах, но сейчас и этого мало. По словам итальянского офицера, при численности армии в 170 тысяч можно было бы с трудом сводить концы с концами. Он утверждает, что сейчас времена изменились и пока он занимает пост начальника Генерального штаба, попытки добиться увеличения личного состава итальянской армии продолжатся.

Стоит напомнить, что ещё с правительства Марио Монти (2011 - 2013) был взят курс на снижение численности армии, чтобы оптимизировать военные расходы. Сейчас ситуация требует обратного подхода, ведь необходимо соответствовать требованию НАТО по трате 2% от ВВП страны на оборону.

Джузеппе Каво Драгоне резюмирует об ещё одной проблеме в армии Италии - старении личного состава. Для решения проблемы необходимо снизить средний возраст офицеров, но это требует дополнительных расходов. Впрочем, сейчас приоритетной задачей для адмирала является утверждения идеи формирования корпуса резервистов (численностью до 10 тысяч солдат), куда итальянцы смогут вступить добровольно.