Это было не очень разумно, учитывая, что некоторые страны-участники альянса уже имеют тайно размещённых военных на территории страны.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил размещение западных войск на украинских территориях, но его идея не была поддержана союзниками, а слова - не согласованы с ними, в результате странам-участникам североатлантического альянса пришлось оправдываться за высказывания Макрона. Сам же французский президент отверг возможность взятия на себя инициативы по отправке войск на территорию Украины.

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что такая выходка со стороны французского президента вызвала недовольство в Соединённых Штатах Америки, поскольку высказывания были не очень умными с точки зрения оперативной безопасности.

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Более того, как рассказывает американский чиновник на условиях анонимности, некоторые страны уже имеют тайно размещённых на украинских территориях военных специалистов, поэтому слова Макрона только создают дополнительную угрозу.

Речь про отправку западных войск на территорию Украины вызвала отдельное недовольство в кабинете немецкого канцлера Олафа Шольца. Впрочем, глава немецкого правительства тоже поступил некорректно, когда упомянул, что страны, поставившие украинской армии дальнобойные ракеты Storm Shadow, позаботились о том, чтобы знать, где и как они применяются. В таком контексте был явный намёк на размещение британских и французских специалистов на украинских территориях.