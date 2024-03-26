Газ доставляется через «Турецкий поток», поэтому страна не зависит от транзита через Украину.

Известно, что в конце 2024 года истекает договор между Украиной и Россией о транзите российского газа через украинскую газотранспортную систему. Украинские власти не намерены продлевать соглашение, но допускают, что если Европа выступит инициатором этого, то украинские трубопроводы могут быть сданы в аренду европейской компании, которая заключит договор с российской компанией «Газпром»

Несмотря на вышеописанное, в Европе уже успели постепенно отказаться от поставок российского газа и закупать его снова они не намерены, так что газовая зависимость от России снижается. Однако Венгрия, получающая поставки от «Газпром», не планируют отказываться от более дешёвого газа.

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Министр иностранных дел страны Петер Сийярто заявил, что его страна не зависит от поставок российского газа через Украину, ведь для этого используется «Турецкий поток»

Он отметил, что строительство газопровода совместно с Турцией, Сербией и Болгарией было отличным решением, позволяющим обеспечить стабильность поставок.

В то же время венгерский министр допускает, что поставки российского газа в Венгрию вырастут, ведь входящая мощность потока допускает рост до 8,5 миллиардов кубометров в год. В прошлом году венгры получили от России 5,6 миллиардов кубометров газа. Сийярто подчеркнул, что пока вопрос наращивания поставок не стоит, ведь страна получает достаточные объёмы, но свободные мощности ещё остались.