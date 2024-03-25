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Nacvark
Палата представителей США вынесет на голосование законопроект о военной помощи Украине после Пасхи
Об этом сообщает глава комитета нижней палаты по иностранным делам Майкл Маккол.

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Недавно стало понятно, что Палата представителей не планирует обсуждать законопроект, предполагающий военную помощь Украине, раньше 9 апреля. Приоритетной задачей сейчас для себя законодатели определили закрытие всех бюджетных вопросов до выхода конгрессменов на пасхальные каникулы.

Председатель комитета по иностранным делам в составе Палаты представителей Майкл Маккол заявил, что спикер нижней палаты Майк Джонсон может вынести на голосование законопроект о военной помощи Киеву после празднования Пасхи, которая в Соединённых Штатах Америки намечается на 31 марта.


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По словам американского конгрессмена, законодатели работают над этим вопросом. Что касается 9 апреля, как крайнего срока, то тут Маккол выразил надежду, что удастся согласовать военную помощь украинской армии как можно скорее. Однако конкретных сроков он назвать не может.

В то же время Майкл Маккол считает необходимым привести Украину к победе над Россией и не допустить ситуации, которая была с Афганистаном, ведь ещё одно поражение ослабит Соединённые Штаты Америки и может позволить Москве завладеть Молдовой и Грузией.

Ранее министр обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин уже говорил, что дальнейшую судьбу Украины определит решение Конгресса по военной помощи для Киева.

#украина #сша
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