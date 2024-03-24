Разрабатываемая компанией ракета Starship, скорее всего, вытеснит с рынка небольшие космические аппараты.

Издание SpaceNews пишет о том, что американская компания SpaceX может создать условия жёсткой монополии для небольших космических аппаратов, которые не выдержат конкуренции перед разрабатываемым многоразовыми транспортным кораблём Starship. Известно, что разработку компании планируют адаптировать для полётов на Марс.

Старший вице-президент и глава подразделения по европейским лёгким ракетам Vega в компании Arianespace Марино Фрагнито утверждает, что в теории запуск спутников с помощью корабля Starship может обойтись заказчику дешевле, чем аналогичные услуги от операторов, располагающих менее грузоподъёмными ракетами.

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Европейский управляющий опасается, что SpaceX может установить глобальную монополию в ракетостроении, подорвав пусковой и космический бизнес, тем самым взяв основные контракты на себя.

Стоит напомнить, что недавно в Соединённых Штатах Америки прошёл третий испытательный запуск корабля Starship. В SpaceX назвали его удачным, однако ракета также, как и в прошлых двух испытаниях, была взорвана. На текущий момент корабль ещё находится далеко от идеала и явно не создаст угрозы монополии для более малых ракет, но в перспективе это может стать возможным.