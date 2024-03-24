Соответствующий закон уже подписан Путиным.

В Государственной думе были внесены поправки в федеральный закон «О государственной службе российского казачества», которые предполагают формирование казачьего мобилизационного резерва в России. Соответствующий законопроект уже был подписан президентом Владимиром Путиным и обнародован на официальном сайте нормативно-правовых актов.

В соответствии с новыми изменениями, теперь члены Всероссийского казачьего общества (государственная организация по защите казачества), вступившие на государственную службу и пребывающие в запасе Вооружённых сил страны, Службы внешней разведки или Федеральной службы безопасности, вправе по собственной инициативе поступить в мобилизационный резерв.

реклама

Всероссийское казачье общество будет иметь соответствующий договор с Министерством обороны России, а казачьи общества со структурными подразделениями российского оборонного ведомства, в том числе воинскими частями. В документе будет зафиксировано количество казаков, пребывающих в мобилизационном резерве.

Контроль за соблюдением воинской повинности такого рода, которую возьмут на себя казаки, ляжет на атамана Всероссийского казачьего общества.