Есть повреждения гражданской инфраструктуры, украинские Telegram-каналы пишут об атаке на российский флот и военные базы.

Вчера в 21:44 губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о массированной атаке Вооружённых сил Украины на Севастополь. В городе прогремели взрывы, работает противовоздушная оборона. Также есть раненые и повреждённая инфраструктура.

По словам российского чиновника, уже было сбито более десяти ракет. Обстановка в городе следующая:

На улице Руднева ракета попала в офисное здание;

В районе улицы Батумской осколки задели пятиэтажный дом, повреждена газовая труба;

На улице Гранатной осколок повредил дом и газовую трубу;

Улица Юхарина Балка - обломки ракеты упали на проезжую часть;

В районе Качинского шоссе осколки ракеты попали в дом;

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Все городские службы переведены в усиленный режим.

Местные чаты сравнивают атаку с 23 на 24 марта с массированными обстрелами Крыма, когда были нанесены удары по штабу Черноморского флота и корабельной технике в портах.

В украинских Telegram-каналах сообщают, что украинская армия ракетами Storm Shadow атаковала бывший штаб Военно-морских сил Украины на улице Руднева, где сейчас базируется российская воинская часть морской пехоты. Также говорится об атаках на корабли Черноморского флота, аэродром Бельбека. Информация не является официально подтверждённой.