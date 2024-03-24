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Вчера в 21:44 губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о массированной атаке Вооружённых сил Украины на Севастополь. В городе прогремели взрывы, работает противовоздушная оборона. Также есть раненые и повреждённая инфраструктура.
По словам российского чиновника, уже было сбито более десяти ракет. Обстановка в городе следующая:
- На улице Руднева ракета попала в офисное здание;
- В районе улицы Батумской осколки задели пятиэтажный дом, повреждена газовая труба;
- На улице Гранатной осколок повредил дом и газовую трубу;
- Улица Юхарина Балка - обломки ракеты упали на проезжую часть;
- В районе Качинского шоссе осколки ракеты попали в дом;
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Все городские службы переведены в усиленный режим.Местные чаты сравнивают атаку с 23 на 24 марта с массированными обстрелами Крыма, когда были нанесены удары по штабу Черноморского флота и корабельной технике в портах.
В украинских Telegram-каналах сообщают, что украинская армия ракетами Storm Shadow атаковала бывший штаб Военно-морских сил Украины на улице Руднева, где сейчас базируется российская воинская часть морской пехоты. Также говорится об атаках на корабли Черноморского флота, аэродром Бельбека. Информация не является официально подтверждённой.