На это указывают заявления украинских чиновников и издание Bloomberg.

Недавно Financial Times писали о том, что Соединённые Штаты Америки призывают Украину остановить атаки на нефтеперерабатывающие заводы в России, которые стали относительно лёгкой целью для украинских дронов, ведь любой взрыв приводит к их воспламенению. Несмотря на это, атаки продолжились и атака на Кубышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области - тому подтверждение.

Издание Bloomberg пишет о том, как нападение на объекты нефтяной инфраструктуры России контрастируют с отсутствием инициативы в руках украинских военных на поле боя. Удары по НПЗ хоть и можно назвать эффектными, но их эффективность под вопросом, особенно в плане возникновения рисков на мировых рынках, торгующих нефтью. Впрочем, последнее Киев вряд ли волнует.

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Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что в Киеве понимают призывы американских партнёров, но украинская армия осуществляют борьбу теми возможностями и ресурсами, которые у неё в наличие. Другими словами: атаковать нефтяную инфраструктуру беспилотниками куда проще, чем военные объекты при нехватке тех же дальнобойных ракет. Этакий намёк Западу, что если бы было оружие для атак на военные объекты, то тогда бы атаковали их.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк и вовсе изложил крайне бескомпромиссную позицию, в которой заявил, что никто не вправе указывать Киеву, как вести эти боевые действия продолжающегося на протяжение двух лет конфликта.